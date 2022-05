Allerta meteo Protezione Civile sabato 7 maggio: Calabria in arancione

Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di sabato 7 maggio 2022: in arrivo una forte ondata di maltempo nell’Italia Centro-Sud.

Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di sabato 7 maggio 2022: in arrivo una forte ondata di maltempo al Centro-Sud. Tra le Regioni più colpite, Calabria, Sicilia, Campania, Molise, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Puglia.

Maltempo in arrivo in Italia: in considerazione delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civili ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti potrebbero provocare significative criticità idrogeologiche e idrauliche che si concentreranno sulla maggior parte dell’Italia centromeridionale. Per questo motivo, è stata diramata un’allerta meteo arancione su una Regione e altre di colore giallo.

Le allerte meteo sono entrate in vigore nel pomeriggio di venerdì 6 maggio in considerazione delle precipitazioni da sparse a diffuse e anche a carattere di rovescio o temporale che si sono verificate in Sardegna e, nella serata, su Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise.

Oltre a rovesci di forte intensità, il maltempo al Centro-Sud si connoterà con rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Allerta meteo arancione e allerte meteo gialle al Centro-Sud

In particolare, l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile è scaturita a seguito delle importanti criticità idrogeologiche e idrauliche attese per la giornata di sabato 7 maggio.

In considerazione delle previsioni meteo per sabato 7 maggio, ha portato la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo arancione sul versante ionico della Calabria.

Un’allerta gialla, invece, è stata emanata sui restanti settori della Calabria, sulle intere Regioni della Sicilia, della Campania e del Molise, e sulla maggior parte di Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Puglia.