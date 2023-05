Allerta meteo rossa e arancione in Emilia-Romagna mercoledì 10 maggio: gialla per 14 Regioni

Allerta meteo rossa e arancione in Emilia-Romagna mercoledì 10 maggio: giall...

Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di mercoledì 10 maggio: persiste la forte ondata di maltempo in tutta Italia.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di mercoledì 10 maggio che riguarderà l’Italia da nord a sud. Il maltempo, infatti, si abbatterà con violenza su tutta la Penisola.

Maltempo in Italia: precipitazioni da sparse e diffuse su tutta la Penisola

L’ondata di maltempo che sta condizionando il clima italiano già dalla notte tra domenica 7 e lunedì 8 maggio non accenna a placarsi. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, nella giornata del 22 novembre, si assisterà a un ulteriore e diffuso peggioramento delle condizioni metereologiche. A partire dalla serata di martedì 9 e per l’intera giornata di mercoledì 10 maggio, la Penisola dovrà fare i conti con precipitazioni da sparse a diffuse su gran parte del Paese. Le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio o temporale in gran parte delle regioni Centromeridionali.

Nella serata di martedì 9, le precipitazioni si concentreranno su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento. Dal primo mattino di mercoledì 10, la pioggia si estenderà anche su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo (con particolare attenzione ai settori occidentali), Molise (con particolare attenzione ai settori occidentali), Campania, Basilicata (con particolare attenzione ai settori tirrenici), e Calabria (con particolare attenzione ai settori tirrenici settentrionali). Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci e temporali di forte intensità, possibili grandinate, intensa attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civili ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo rossa e arancione in Emilia-Romagna mercoledì 10 maggio: gialla per 14 Regioni

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse di mercoledì 10 maggio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa e arancione per buona parte dell’Emilia-Romagna. Quattordici Regioni italiane, invece, dovranno affrontare un’allerta meteo gialla. Si tratta, nello specifico, di parte dell’Emilia-Romagna, Calabria, Lazio, Molise, Basilicata, Campania, Umbria, Puglia, Abruzzo, Marche, parte di Sicilia, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.