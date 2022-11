Allerta meteo rossa martedì 22 novembre per Abruzzo e Sardegna: arancione per nove Regioni

Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di martedì 22 novembre: persiste la forte ondata di maltempo in Italia centromeridionale.

È stata emanata un’allerta meteo della Protezione Civile per martedì 22 novembre: una rapida ma impetuosa ondata di maltempo si abbatterà sull’Italia centromeridionale.

Maltempo in Italia centromeridionale martedì 22 novembre

Maltempo in arrivo in Italia: secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, nella giornata del 22 novembre, si assisterà a un ulteriore peggioramento delle condizioni metereologiche al Centro e al Sud Italia. A partire dalla serata di lunedì 21 e per l’intera giornata di martedì 22 novembre, la Penisola dovrà fare i conti con un “profondo minimo depressionario”, come rivelato da comunicato stampa diramato dalla Protezione Civile.

In particolare, si assisterà a un severo maltempo che si concentrerà soprattutto sulle “regioni centro-meridionali e nord-orientali, con diffuse precipitazioni anche molto abbondanti e un marcato rinforzo della ventilazione, con conseguenti forti mareggiate sulle coste esposte”.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civili ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo rossa in Abruzzo e Sardegna e nove Regioni in allerta arancione

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per buona parte dei settori di Abruzzo e Sardegna. Nove Regioni italiane, invece, dovranno affrontare un’allerta meteo arancione. Si tratta, nello specifico, di parte dell’Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, parte della Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.