Allerta meteo sabato 27 novembre, quali sono le aree interessate dal maltempo

La protezione civile ha diramato l'allerta meteo per diverse regioni dell'Italia centro-settentrionale. Quali sono le regioni interessate.

La situazione di maltempo persisterà anche nella giornata di sabato 27 novembre 2021. La protezione civile ha diramato l’allerta meteo per diverse aree del centro-sud Italia. Più nello specifico per la Calabria è stata lanciata l’allerta rossa. L’allerta è invece arancione per Basilicata e Campania.

Gialla infine in diverse aree del centro Italia e la Sicilia. Quali sono le regioni interessate e a cosa si dovrà prestare attenzione.

Allerta meteo 27 novembre, allerta rossa in Calabria

La sorvegliata speciale in questa giornata sarà soprattutto la Calabria per la quale è stata lanciata l’allerta rossa sia per rischio idrogeologico che idraulico. Ciò significa che ci si dovrà aspettare in quelle aree forti piogge e temporali, oltre che grandinate e raffiche di vento.

Allerta meteo 27 novembre, allerta arancione per Basilicata e Campania

Altre due regioni a cui si presterà particolare attenzione saranno Campania e Basilicata. In particolare per la Campania è stata lanciata l’allerta per rischio idrogeologico nell’alto e basso cilento, sulle isole, nel capoluogo Napoli o ancora nella penisola sorrentino – amalfitana. Per la Basilicata invece è stata lanciata l’allerta sia per rischio idraulico che idrogeologico.

Allerta meteo 27 novembre, le aree interessate segnalate dalla protezione civile

Sul bollettino criticità pubblicato dalla Protezione Civile in data venerdì 26 novembre, sono state elencate punto per punto le aree della penisola per le quali è stata lanciata l’allerta.

Vediamo quali sono:

ALLERTA ROSSA

Elevata criticità per rischio idraulico – Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Elevata criticità per rischio idrogeologico – Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

ALLERTA ARANCIONE

Moderata criticità per rischio idraulico – Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Moderata criticità per rischio temporali – Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C ; Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Moderata criticità per rischio idrogeologico – Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C ; Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

ALLERTA GIALLA: