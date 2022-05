Allerta meteo, sono coinvolte 10 regioni: danni e disagi in alcune città

La protezione civile ha fatto sapere che in 10 regioni ci sarà la allerta meteo gialla. Da ieri, 28 maggio 2022, sono già iniziati i primi disagi.

Il caldo che ha caratterizzato il mese di maggio 2022 sta per terminare. La protezione civile ha annunciato che 10 regioni saranno colpite da allerta meteo gialla. Da ieri sera, 28 maggio 2022, la grandine ha creato danni e disagi in provincia di Pavia e nella Bassa Bergamasca.

A Palermo alcune strade e case erano allagate a causa della forte pioggia.

Allerata meteo in 10 regioni

Le regioni che saranno colpite da questa allerta meteo sono: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Sicilia e Umbria. Ad essere resposabile di questo quasi immediato cambio di temeratura è lo scontro tra l’aria polare che viene dal Nord Europa e il vento caldo del Nord Africa denominato Hannibal.

Coldiretti preoccupata per i danni al settore agricolo

Non c’è preoccupazione solo per i danni alle strutture o alle persone. Coldiretti ha annunciato che sono in apprensione a causa delle probabilità di forti grandinate. L’agricoltura ha già subito danni nel mese di aprile e di maggio a causa della scarsa pioggia. Qualora la grandine dovesse colpire i nostri campi, il raccolto e il terreno andrebbero incontro a danni elevati.