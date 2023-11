Allerta meteo, torna il maltempo sulla penisola: ecco in quali regioni

Il maltempo continua a imperversare lungo la nostra penisola. La violenta ondata dei giorni scorsi è riuscita a mettere in ginocchio una regione come la Toscana e il suo bilancio è stato drammatico. La Protezione Civile, come di consueto, ha diffuso il bollettino relativo alla fase previsionale di giovedì 9 novembre.

Allerta meteo, torna il maltempo: il bollettino della Protezione Civile

Di seguito tutte le regioni che potrebbero essere colpite nelle prossime ore:

Allerta Arancione:

Moderata criticità per rischio idrogeolico: Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Allerta gialla:

ordinaria criticità per rischio idraulico: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt ordinaria criticità per rischio temporali: Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso, Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani – Paglia, Medio Tevere.

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso, Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani – Paglia, Medio Tevere. ordinaria criticità per rischio idrogeologico: Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso; Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio ; Umbria: Medio Tevere

Giani nominato commissario per l’emergenza in Toscana

Nel frattempo, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio ha affidato al presidente della Toscana, Eugenio Giani: un importante carico: “Il governo mi ha appena nominato commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi”, è quanto ha scritto quest’ultimo sui social.