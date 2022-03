Era stata colpita da un cancello durante la settimana di allerta meteo. I medici hanno fatto di tutto per rianimare la donna, ma purtroppo è morta.

La settimana scorsa, a partire dal 21 febbraio 2022, in quasi tutto il territorio nazionale era stata annunciata l’allerta meteo. Tutto è iniziato nelle regioni del nord spostandosi poi verso sud. Purtroppo una donna, ferita proprio il 21 febbraio, è deceduta.

Allerta meteo, una donna in Piemonte è morta dopo essere stata ferita da un cancello

Oltre alla pandemia e alla guerra, i morti sono causati anche dal maltempo. Qui in Italia le forti raffiche di vento che in alcune regioni hanno raggiuno anche i 150 km/h, non hanno risparmiato cose e persone. Ai feriti si aggiunge tristemente anche una vittima. Si tratta di una donna piemontese, della provincia di Torino, che era stata colpita in pieno dal cancello di una ditta che si era staccato a causa del vento.

La causa del decesso

La vittima era stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale delle Molinette di Torino dove i medici hanno fatto di tutto per tenerla in vita. Purtroppo però la donna non ce l’ha fatta ed è morta, come si apprende da MeteoWeb, a causa dei numerosi traumi subiti dopo che il cancello le si era scagliato addosso. La lesione più grave, che sembrerebbe essere quella fatale, riguarda il tronco dell’aorta ascendente.

Italia e Nord Europa colpite da venti forti le scorse settimane

Attualmente le forti raffiche di vento sembrano essersi assestate, ma i danni a cose e persone ci sono stati in tutto il Paese. La causa che ha scatenato questo fenomeno meteorologico sembra essere legata ad un drastico calo di pressione atmosferica. Non solo l’Italia, ma anche il Nord Europa ha attraversato delle settimane difficili, in quanto colpito dalla tempesta “Eunice“.