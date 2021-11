Allerte meteo rosse e arancioni in Italia, scuole chiuse in diverse Regioni sabato 27 novembre

A causa del maltempo che ha travolto il Sud Italia, molte scuole resteranno chiuse in Calabria e in Campania sabato 27 novembre: l’elenco dei comuni.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per alcuni settori della Calabria settentrionale e tirrenica e un’allerta meteo arancione per la Campania e la Basilicata per la giornata di sabato 27 novembre. In questo contesto, i sindaci di alcuni comuni interessati dalle allerte meteo hanno deciso di disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Il mese di novembre si è contraddistinto perlopiù per una forte e costante ondata di maltempo che si è concentrata principalmente sull’Italia Meridionale.

Nel corso della seconda metà di novembre, poi, il maltempo si è intensificato su alcune zone del Sud Italia. In particolare, secondo quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile, nubifragi e tempeste di vento di considerevole intensità sono attesi soprattutto in Calabria, in Campania e in Basilicata.

Per questo motivo, quindi, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per la Calabria settentrionale e tirrenica e un’allerta meteo arancione la Campania e la Basilicata relative alla giornata di sabato 27 novembre.

In virtù delle allerte meteo, i sindaci di molti comuni hanno deciso di firmare ordinanze per disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Allerta meteo rossa, scuole chiuse sabato 27 novembre: i comuni della Calabria

In considerazione della situazione climatica e dell’allerta meteo rossa disposta per la Calabria, molti sindaci hanno deciso di firmare delle ordinanze con le quali dispongono la chiusura delle scuole.

Nella Regione, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di sabato 27novembre a causa del maltempo si trovano nei seguenti comuni:

Cosenza ;

Rende , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Paola , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Rogliano , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Belvedere Marittimo , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Santa Maria del Cedro , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Sant’Agata d’Esaro , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Tortora , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Diamante , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Cetraro , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Mangone , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Celico , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Castrolibero , in provincia di Cosenza;

, in provincia di Cosenza; Scalea, in provincia di Cosenza.

Allerta meteo arancione, scuole chiuse sabato 27 novembre: i comuni della Campania

In considerazione della situazione climatica e dell’allerta meteo arancione disposta per la Campania, molti sindaci hanno deciso di firmare delle ordinanze con le quali dispongono la chiusura delle scuole.

Nella Regione, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di sabato 27 novembre a causa del maltempo si trovano nei seguenti comuni:

Pozzuoli , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Somma Vesuviana , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Ercolano , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Portici , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Torre del Greco , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; San Giorgio a Cremano , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Monte di Procida , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Casoria , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Afragola , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Torre Annunziata , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Ischia , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Frattamaggiore , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Sant’Antimo , in provincia di Napoli;

, in provincia di Napoli; Salerno ;

; Nocera Inferiore , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Cava dei Tirreni , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Sapri , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Sarno , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Angri , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Siano , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Pagani , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Vallo della Lucania , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Scafati , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Vietri sul Mare , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Ascea , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Omignano , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Castelnuovo Cilento , in provincia di Salerno;

, in provincia di Salerno; Pisciotta, in provincia di Salerno.

Allerta meteo, scuole chiuse sabato 27 novembre: i comuni della Toscana

Infine, resteranno chiuse anche alcune scuole della Toscana a causa di una forte instabilità climatica prevista in alcune aree della Regione. In particolare, resteranno chiusi gli istituti scolastici situati nei comuni di: