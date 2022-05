All’Eurovision fuori Achille Lauro, Il Volo superospiti

Torino, 13 mag. (askanews) – Sorpresa e delusione all’Eurovision Song Contest, in corso al Pala Olimpico di Torino, con l’eliminazione – durante la seconda semifinale – di Achille Lauro, in rappresentanza di San Marino.

Versione cowboy, a cavalcare un toro – simbolo della città – tutina nera trasparente, Lauro ha infiammato il pubblico. Ma non è bastato. La giuria ha promosso Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaijan, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia.

Superospiti della serata i ragazzi del Volo, che però si sono presentati in versione mix: due sul palco e un terzo, positivo al Covid, in collegamento.

Piero Barone: “Una versione inedita del Volo perché sottoponendoci ai tamponi Gianluca è risultato positivo, fortunatamente grazie alla tecnologia del 2022 siamo riusciti a portare a casa l’esibizione.

Il pubblico ora è abituato a vedere queste esibizioni da remoto”.

Gianluca Ginoble collegato da casa racconta: “E’ una cosa che non auguro a nessuno, essere costretto ad assaggiare l’esperienza: partire e tornare a casa all’improvviso non è stato bello, ma fortifica.

Sarà dura vederla da casa, ma con i tempi che corrono il rischio c’è ed è altissimo”.

“Noi facciamo un grande in bocca al lupo a Mahmood e Blanco e tifiamo per loro. Mi auguro che riescano a vincere”.

Il Volo guarda ora al tour: partenza dall’Arena di Verona il 3 e 4 giugno. E anche in Europa. Come racconta Ignazio Boschetto: “Dopo due anni e mezzo di pandemia e di non poter esprimere la nostra arte su un palco è davvero bello tornare, siamo entusiasti e non vediamo l’ora”.