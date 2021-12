Allevamenti lager di maiali, le immagini choc dalla Francia

Milano, 2 dic. (askanews) – Allevamenti lager dove si vedono maiali malati o in agonia e corpi mutilati. Sono immagini scioccanti quelle diffuse da L214, un’associazione francese che si batte per i diritti degli animali. Immagini girate in un allevamento di Ortillon nel dipartimento di Aube, in Francia. Un allevamento che rifornisce la catena Herta, specializzata in salumeria industriale e wuerstel.

Nel video si vedono dei suini costretti in spazi ritrettissimi e altri in agonia, abbandonati a loro stessi.

Le immagini sono state girate tra l’agosto e il settembre di quest’anno.

Sul sito del marchio leader nella salumeria in Francia è scritto che “gli allevatori sono impegnati nelle best practices”, ma il video dell’allevamento lager parla da sé.