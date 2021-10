Allianz: nonostante crisi in 2020 +100 mld patrimonio finanziario italiani**

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – Nonostante le difficoltà create dal coronavirus, nel 2020 la ricchezza degli italiani è continuata a salire, con un patrimonio finanziario lordo che ha toccato i 4769 miliardi di euro, in aumento di 104 miliardi sull'anno precedente. Lo certifica il rapporto annuale Allianz Global Wealth che segnala come a livello mondiale il patrimonio finanziario lordo sia aumentato a livello mondiale del 9,7%, superando per la prima volta i 200 mila miliardi di euro, grazie anche al balzo del risparmio provocato dai lockdown.

Questo andamento positivo può sembrare incoerente visto che l'economia globale è precipitata nella più profonda recessione dalla Seconda guerra mondiale: tuttavia – osserva Allianz – "la politica monetaria e fiscale ha mobilitato somme ingenti per sostenere l'economia, i mercati e le persone con una strategia che si è dimostrata vincente: i redditi si sono stabilizzati e i mercati azionari si sono ripresi rapidamente".

"Grazie a questa spinta, il patrimonio finanziario delle famiglie ha potuto resistere alla crisi" con un nuovo risparmio che "è stato il principale motore dello sviluppo", in aumento del 78% a 5.200 miliardi di euro e afflussi sui conti bancari quasi triplicati (+187%).