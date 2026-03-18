L'allineamento retorico tra Teheran e Riad solleva interrogativi

I recenti commenti dell'ex Ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif hanno attirato una nuova attenzione su un emergente, e del tutto insolito, allineamento tra la retorica ufficiale iraniana e le campagne mediatiche dell'Arabia Saudita.

Scrivendo su Telegram, Zarif ha recentemente fatto affermazioni incendiarie equiparando gli Stati vicini a Israele. Sebbene una tale retorica provocatoria da parte di Teheran non sia senza precedenti, gli analisti politici regionali stanno evidenziando una tendenza molto più preoccupante: le parole di Zarif rispecchiano perfettamente una campagna di comunicazione in corso da mesi, originata da account social sauditi.

La convergenza di due voci storicamente opposte che lanciano la stessa identica accusa con il medesimo tono ha sollevato una domanda cruciale tra gli osservatori: si tratta di una semplice coincidenza o del risultato di un’intesa non dichiarata tra Riad e Teheran?

La narrazione dello spazio aereo: finzione contro realtà

Il tempismo di questa retorica coordinata appare tutt’altro che casuale. A seguito delle recenti escalation regionali che hanno coinvolto l’Iran, ha iniziato a circolare in rete una narrazione molto specifica. L’affermazione suggeriva che l’Iran avesse “ringraziato” l’Arabia Saudita per aver messo in sicurezza il proprio spazio aereo e per essersi rifiutata di consentirne l’uso per dei contrattacchi, insinuando implicitamente che altri Stati regionali si fossero trascinati in modo sconsiderato nel conflitto.

Il messaggio di fondo promosso da queste campagne era chiaro: l’Arabia Saudita ha saggiamente scelto di proteggere se stessa, mentre gli altri sarebbero stati artefici del proprio destino.

Tuttavia, gli analisti della difesa si sono affrettati a sottolineare la palese inesattezza di questa narrazione. La semplice e documentata verità delle recenti scaramucce regionali è che nemmeno un singolo Stato del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) ha permesso che le proprie basi militari o il proprio spazio aereo venissero utilizzati nel conflitto.

Il rafforzamento artificiale di questa narrazione inventata fa sorgere spontanea una domanda: nell’interesse di chi si isolano falsamente le nazioni vicine, elogiando contemporaneamente l’Arabia Saudita?

Una convergenza inquietante

Quando i messaggi ufficiali di Teheran si intersecano in modo così netto con una campagna mediatica saudita volta a colpire altri Stati del Golfo, si oltrepassa il confine della mera opinione politica per entrare in una manovra geopolitica coordinata. Nel complesso teatro della politica mediorientale, un allineamento comunicativo così preciso è raramente innocente.

La questione centrale non è più la prevedibile ostilità delle osservazioni di Zarif. L’attenzione si è invece spostata interamente sulla mutevole dinamica tra Arabia Saudita e Iran. Mentre i due pesi massimi regionali navigano nel loro recente riavvicinamento diplomatico, gli osservatori si pongono una domanda vitale: se si sta forgiando una nuova intesa non dichiarata tra Riad e Teheran, esattamente a spese di chi la si sta realizzando?