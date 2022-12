All'Isola d'Elba con bambini: un appartamento in affitto per godersi la vacanza perfetta

All'Isola d'Elba con bambini: un appartamento in affitto per godersi la vacan...

Se vuoi andare in vacanza con i tuoi bambini puoi prendere in considerazione di affittare un alloggio sull'isola d'Elba.

L’Isola d’Elba ha tutto ciò che puoi desiderare per le tue vacanze in famiglia. Impossibile annoiarsi quando hai a disposizione sia il mare che la montagna, la natura e la cultura. Ogni giorno puoi portare i tuoi bambini in un posto nuovo tutto da scoprire, oppure puoi scegliere la location che preferisci e restarci senza rinunciare alla meraviglia dei paesaggi.

Il modo migliore per viaggiare coi bambini è quello di affittare una casa vacanze che ti permette di rispettare i loro orari e i loro bisogni mantenendo di conseguenza la serenità famigliare. Inoltre, avendo un’intera casa a disposizione puoi organizzare meglio gli spazi secondo le tue esigenze.

Location da visitare con bambini

Fra quelle che puoi scegliere all’Isola d’Elba, ci sono alcune destinazioni che sono sicuramente più indicate per chi viaggia coi bambini.

Una fra tutte è sicuramente Marina di Campo. Questa location che offre sia la possibilità di un soggiorno tranquillo nei pittoreschi borghi dell’entroterra che un’alternativa mondana nei pressi della costa da sfruttare magari con la tua dolce metà in una fuga romantica, senza il bisogno di allontanarti troppo.

Se viaggi coi bambini puoi prendere un appartamento in affitto nell’entroterra e da lì muoverti per esplorare i dintorni. Le spiagge più gettonate di chi si muove con la famiglia sono la Spiaggia di Secchetto e quella di Fetovaia.

Seccheto è una località collinare che degrada fino al mare che ospita l’omonima spiaggia: 130m di strato sabbioso granulare perfetto per i vostri castelli di sabbia. Per una piccola avventura, puoi portare i bimbi più grandi a fare piccole scalate sugli scogli presenti in spiaggia.

Seccheto offre numerose soluzioni per alloggiare con la famiglia, vista la sua varietà paesaggistica è possibile scegliere il tuo affitto estivo in collina o sulla costa.

Un’altra spiaggia che si presta benissimo per una giornata con i bambini è quella di Fetovaia: 200m di fine sabbia dorata a tratti libera e a tratti attrezzata. Ti permette di decidere se goderti una vacanza più selvaggia o più organizzata con tutte le comodità che offrono gli stabilimenti balneari. Il suo fondale dolcemente degradante è la caratteristica per la quale viene scelta da sempre più famiglie.

Fetovaia è anche a pochi minuti da una delle spiagge più gettonate di Marina di Campo: la spiaggia di Cavoli, una tra le spiagge più belle dell’isola.

È una baia con un suo microclima rende la permanenza estremamente piacevole. A breve distanza, percorribile in pedalò o con piccole imbarcazioni su prenotazione è possibile osservare la Grotta Azzurra che incanta da sempre i visitatori da tutto il mondo.

L’importanza della logistica quando si viaggia con bambini

Con i bambini, si sa, la logistica è tutto. Una buona organizzazione può evitare contrattempi che, in particolare in estate, potrebbero compromettere la vacanza.

Una soluzione comoda è quella di prendere uno degli appartamenti Isola d’Elba nella frazione di Ortano, nella zona di Rio Marina, che è a pochi passi dai porti che collegano l’isola alla terraferma.

Se hai con te la tua automobile sarà facile raggiungere l’alloggio senza allungare troppo il viaggio: i bambini solitamente non amano troppi trasbordi. Se invece non hai un mezzo personale, qui arrivano tutte le navette che fanno servizio taxi nella zona circostante. Raggiungere la tua casa per il periodo estivo sarà quindi semplice e immediato.

Ma non è solo una questione di comodità, infatti Ortano è un’area verde e rigogliosa che si affaccia su un mare azzurro e cristallino.

Sempre a proposito di comodità, è impossibile non menzionare la spiaggia La Pianotta nell’area di Porto Azzurro. Questa spiaggia è caratterizzata da un fondo variegato che va dalla sabbia alla ghiaia agli scogli. È completamente attrezzata, permette quindi ai genitori di portare solo lo stretto indispensabile con sé e soprattutto è raggiungibile a piedi dal centro storico di Porto Azzurro dove sorgono la maggior parte degli alloggi da affittare per il periodo estivo.

Come prenotare

In tutte le location menzionate puoi cercare e trovare un appartamento in affitto che soddisfi tutte le tue aspettative ed esigenze. Per avere una panoramica sulla disponibilità puoi rivolgerti ad Emporio Vacanze che ti mostrerà tantissime proposte tra le quali troverai sicuramente quella che fa al caso tuo.