Allluvione, Confapi: da Governo risposte estremamente esaustive

Roma, 23 mag. (askanews) – “Riunione estremamente operativa e pragmatica. Abbiamo veramente apprezzato il fatto che il Governo abbia messo a disposizione in pochi giorni 2 miliardi di euro. Tra l’altro ogni ministero si è attivato per mettere a disposizione dei fondi su specifici temi”: lo ha detto Cristian Camisa, presidente Confapi, al termine della riunione con il Governo sulle misure per le zone alluvionate dell’Emilia Romagna.

“Penso che le tematiche saranno indubbiamente quelle legate alla velocità e alla semplificazione per permettere una veloce ripartenza – ha aggiunto -. Il Governo ha dato delle risposte estremamente esaustive e quindi è un ottimo punto di partenza. Il tema del commissario è all’ordine del giorno, si è preso qualche giorno e penso che sarà fatto in tempi brevissimi”.