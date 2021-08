Allo zoo di Chester arriva la “rana scroto” in via d’estinzione

Roma, 26 ago. (askanews) – E’ arrivata per la prima volta allo zoo di Chester, nel Nord della Gran Bretagna, una rara specie di rana del Sudamerica in via d’estinzione.

Si tratta della rana del Titicaca – chiamata così perché abita nelle acque del lago omonimo al confine tra Bolivia e Perù – ed è la rana acquatica più grande del mondo. É stata subito accolta con entusiasmo dai visiotatori dello zoo.

Questo esemplare trascorre la maggior parte della sua vita sul fondo del lago, assorbendo ossigeno dall’acqua grazie alle pieghe cutanee che ha sul dorso, sulle parti laterali del corpo e sulle zampe posteriori che le consentono appunto di respirare attraverso la pelle senza dover riemergere.

Una caratteristica fisica che le ha fatto vincere il nomignolo di “rana scroto”.