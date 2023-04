Home > Askanews > Allo zoo di Chester i giochi adorabili di due cucciole di tigre Allo zoo di Chester i giochi adorabili di due cucciole di tigre

Roma, 6 apr. (askanews) – Alif e Raya sono due cucciole di tigre di Sumatra, specie a rischio estinzione in natura, e sono nate in gennaio; in queste immagini la loro prima uscita all’aperto nell’erba del recinto dello zoo di Chester in Inghilterra, accanto alla mamma Kasarna: adorabili come tutti i cuccioli di felini. Sull’isola di Sumatra la popolazione di queste tigri (caratterizzate dalle zampe palmate che ne fanno eccellenti nuotatrici, da strisce più ravvicinate rispetto ad altre specie e da marcature bianche sulle orecchie) è diminuita del 90% a causa della distruzione del loro habitat naturale; per questo la nascita di cuccioli in cattività è considerata un’ottima notizia dai conservazionisti.

