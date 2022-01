Allo zoo di Santiago vaccino agli animali: dalla tigre all’orango

Milano, 5 gen. (askanews) – Allo zoo di Santiago, in Cile, si vaccinano gli animali. Dall’orangotango ai grandi felini, le dosi sono state somministrate alle specie considerate più a rischio di contrarre il Sars-Cov2. La campagna vaccinale permetterà di studiare l’effetto sugli animali, se sono in grado di sviluppare anticorpi e per quanto tempo. Finora non sono state registrate reazioni avverse. Nel mondo ci sono stati diversi casi di animali malati di Covid-19, soprattutto tigri e leoni, ma anche giraffe e orangotango.