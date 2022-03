All’Opera di Parigi il toccante “Concerto di pace” per l’Ucraina

Roma, 28 mar. (askanews) – L’Opera di Parigi ha organizzato il “Concerto per la pace” al Palais Garnier, una serata di beneficenza per le vittime della guerra in Ucraina. Tra i cantanti c’era la soprano ucraina Liudmyla Monastyrska e sul palco hanno incantato la prima ballerina Dorothèe Gilbert che ha danzato la Morte del Cigno e l’etoile Mathieu Ganio che si è esibito su Chiaro di Luna di De Bussy.

Il ricavato dell’evento andrà al collettivo “Emergency Alliance in Ukraine”, che comprende diverse ONG francesi.