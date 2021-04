Alluce valgo: cause e le alternative naturali

L'alluce valgo è una deformità trattabile con le migliori soluzioni a base naturale.

Camminare con calzature che siano adatte è importante per evitare dolori e fastidi al piede. Molte donne e uomini possono soffrire, a causa di scarpe non adeguate (o di altro problemi), di alluce valgo. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e quali rimedi sono utili per trattarlo al meglio.

Alluce valgo

Un disturbo molto comune e noto del piede che molti conoscono anche come “cipolla”. Una patologia molto dolorosa e fastidiosa per la quale sembra ne soffra un soggetto su cinque. Il piede è una parte importante del corpo, ma spesso si sottovaluta il suo valore e importanza.

Il ruolo di questa zona del corpo è molto importante in quanto mantiene la stabilità della postura permettendo movimenti che si compiono, quali camminare, correre e saltare. Si caratterizza per una anatomia molto complessa nella quale entrano in gioco diverse strutture, quali ossa, articolazioni, tendini che permettono di mantenere il giusto equilibrio.

L’alluce valgo è una deformità ossea, tra quelle maggiormente comuni e che interessa l’avampiede. Si caratterizza per una deviazione del dito alluce e tende a colpire sia donne che uomini, sebbene i primi siano i soggetti maggiormente esposti, forse a causa anche del tipo di calzatura che sono solite indossare.

Un problema alquanto fastidioso per cui risulta particolarmente difficile indossare le giuste calzature e porta a problemi posturali compromettendo la deambulazione. Porta a una deviazione dell’alluce verso le altre dita e a una deviazione ossea della base del dito verso l’esterno per cui si forma una protuberanza che prende il nome di cipolla.

Alluce valgo: cause

In alcuni casi, può essere dovuto a una deformazione congenita, ma nella maggior parte è una deformità che colpisce l’osso e l’articolazione dell’alluce è acquisita. I motivi per cui alcune persone soffrono di alluce valgo dipende da una serie di fattori che è bene analizzare per capire di cosa si tratta e come fare a risolvere la situazione. Le cause non sono ancora del tutto chiare, ma alcuni fattori hanno maggiore rilevanza rispetto ad altri.

Tra i fattori che entrano in gioco vi sono la predisposizione genetica, ma anche l’uso di calze e scarpe che non sono adeguate. Quindi, le scarpe con il tacco troppo alto, la punta stretta o la suola rigida sono nemiche del piede e possono portare ad avere l’alluce valgo. Sono calzature che tendono a provocare una leggera pressione sulle dita peggiorando questa anomalia.

Ci sono poi alcune patologie come l’artrite reumatoide o quella psoriasica che portano a maggiori difficoltà in tal senso. Un difetto al piede che può essere congenito o acquisito influisce sulla postura per cui alcuni soggetti possono avere piedi piatti, ma anche valgismo del retropiede, ovvero una deviazione verso l’esterno del calcagno.

L’alluce valgo porta fastidio e dolore nel primo dito con notevoli difficoltà a camminare. Man mano che aumenta la gravità della deformazione, peggiora anche la durata e il grado di dolore. Per questa ragione, è consigliabile recarsi subito da un esperto in modo da trovare la soluzione più adatta, come Footfix, considerato un ottimo rimedio.



Alluce valgo: miglior tutore

Dal momento che l’alluce valgo è una deformità che arreca parecchio dolore e fastidio rendendo difficile la deambulazione e il semplice camminare, sono vari i rimedi d’adottare, ma il migliore da usare, in base al parere degli esperti, è al momento Footfix. In commercio sono diversi i rimedi, ma alcuni di questi sono parecchio invasivi e non risolvono il problema, mentre Footfix è sicuramente la soluzione più adatta per i casi non gravi.

Foot fix, grazie ai risultati verificati e ai benefici al piede, è riconosciuto e definito universalmente come il tutore ufficiale per alluce valgo. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un tutore in silicone che aiuta ad alleviare il dolore e il fastidio in quanto esercita una leggera pressione sulle dita del piede evitando che possa sfregare sulla scarpa che s’indossa. Un tutore efficace che riduce il dolore sin da subito. Un tutore che avvolge il piede in modo delicato evitando lo sfregamento.

Si può usare con qualsiasi tipo di calzatura dando sollievo. Il tutore preme sulle ossa delle dita permettendo di farle rientrare nella loro posizione originaria. Un divaricatore che è possibile indossare sia durante il giorno che la notte, a seconda della gravità e del dolore che si prova. Realizzato in materiali anallergici che bloccano il sudore dal momento che entra direttamente in contatto con la pelle.

Non blocca il sudore, né irrita la pelle e non ha controindicazioni o effetti collaterali, per cui è possibile usarlo senza problemi. Footfix è indicato anche a coloro che hanno una pelle molto sensibile. Un piccolo supporto che aiuta a sentirsi meglio, alleviando il dolore alle dita e alla pianta del piede che rendono la vita particolarmente difficile.

Un prodotto davvero efficace e che funziona davvero, come dimostrano anche le recensioni che si possono leggere sul sito ufficiale. Basta inserirlo tra alluce e indice per poi indossare calzini, scarpe, ecc. Una alternativa valida alla chirurgia e inoltre, corregge anche la postura, insieme ad altri problemi che sono causa di alluce valgo.

Per chi fosse interessato all’acquisto, non è possibile ordinarlo nei negozi fisici o siti di e-commerce, dal momento che è un prodotto originale ed esclusivo. Il solo modo per ordinarlo è collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati nel form e inviare l’ordine. Footfix è in vendita al costo promozionale di 35€ per una coppia, ma sono a disposizione altre offerte di cui usufruire con la spedizione gratis. Per pagarlo, si può optare per la carta di credito, Paypal oppure in contanti l corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.