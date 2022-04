Alluce valgo: come rimediare per l’estate

L'alluce valgo è una condizione comune che si può risolvere con l'aiuto di un tutore specifico. Scopriamo insieme come rimediare per l'estate.

L’alluce valgo è una condizione comune alla quale si può essere predisposti, per familiarità, o che può insorgere in qualunque altro momento della vita. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause dell’alluce valgo e come rimediare naturalmente per l’estate.

Alluce valgo

L’alluce valgo è una condizione comune, che insorge indipendentemente dall’appartenenza di genere e l’età poiché le cause che lo determinano possono essere diverse. Una persona può, semplicemente, essere predisposta a questo problema, oppure, il problema si manifesta perché si sta troppo tempo in piedi, si indossano sempre scarpe con i tacchi alti o la punta stretta. In alcuni casi, l’alluce valgo può essere la conseguenza di una postura scorretta.

Alluce valgo: i problemi

L’alluce valgo si presenta con una protuberanza, che si concentra sulla zona di interesse e può causare una forte infiammazione o un dolore intenso. I sintomi possono peggiorare quando si cammina, quando si indossano le calze e, ovviamente, quando si indossano le scarpe, specie se con i tacchi alti e la punta stretta.

Limitare e prevenire la comparsa dell’alluce valgo non sempre è possibile. Tuttavia, è necessario adottare alcuni accorgimenti nella speranza che questo problema possa non riguardarci mai. Ad esempio, le scarpe con i tacchi andrebbero indossate in occasioni rare, oppure, si dovrebbe evitare di stare molto tempo in piedi.

Alluce valgo: miglior rimedio

Nonostante gli accorgimenti, l’alluce valgo può sempre manifestarsi. Spesso si sente dire che l’intervento chirurgico è l’unica soluzione per la correzione dell’alluce valgo. Questo, tuttavia, oltre ad avere un costo e a non essere esente da rischi, non sempre è la soluzione più indicata. Indossare, invece, un tutore per l’alluce valgo può porre fine al disagio e correggere il problema.

AlluValg è il primo tutore in silicone che corregge l’alluce valgo (nelle sue forme non gravi) e allevia il dolore e l’infiammazione che questo problema provoca nella persona interessata. Questo rimedio, che è una vera e propria alternativa all’intervento chirurgico, non è una soluzione temporanea, ma una soluzione definitiva.

Grazie ai suoi benefici, è riconosciuto il tutore alluce valgo ufficiale da esperti e consumatori. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Adatto a tutte le tipologie di piede, AlluValg può essere indossato per tutto il giorno, anche se si hanno le calze, scarpe con la punta stretta o scarpe con il tacco. Il materiale anallergico, poi, fa sì che il tutore possa essere indossato proprio da tutti senza il rischio di allergie o altre forme di reazione avversa.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. AlluValg è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione. Provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, AlluValg è in promozione a 35,99 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

