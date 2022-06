Alluce valgo non grave: come rimediare senza chirurgia

L'alluce valgo non è sempre grave. Scopriamo insieme come curarlo senza ricorrere alla chirurgia estetica.

L’alluce valgo non è sempre una patologia grave. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontare questa condizione con serenità, ricorrendo a soluzioni naturali e alternative alla chirurgia estetica.

Alluce valgo non grave

La maggior parte delle persone affette da alluce valgo, fortunatamente, soffre di una forma lieve di alluce valgo.

Questo succede i sintomi dell’alluce valgo sono molto comuni e si diagnosticano con estrema semplicità.

La formazione di calli o duroni, solitamente tra il primo e il secondo dito del piede, come conseguenza dello strofinamento tra i due, ad esempio, può far pensare all’alluce valgo. Il gonfiore e il rossore, un dolore persistente o altalenante, un movimento limitato dell’alluce e lo spostamento dell’alluce verso il dito che gli sta accanto sono tutti sintomi tipici, facilmente riconducibili all’alluce valgo.

Alluce valgo non grave: consigli

Le ragioni responsabili della formazione dell’alluce valgo, attualmente, non si conoscono. Tuttavia, si possono fare delle ipotesi e indentificare in quelli che sono noti come i fattori di rischio le alternative, a propria disposizione, per cercare di prevenire o limitare i danni dell’alluce valgo.

Stare in piedi per molto tempo e indossare scarpe strette e con i tacchi alti, nel tempo, può provocare la deformazione dell’alluce.

La frattura del piede o lo stress a cui il piede può essere sottoposto possono essere una causa probabile di alluce valgo. A volte, l’alluce valgo si forma perché in famiglia si hanno casi di alluce valgo, oppure, la deformazione può addirittura essere presente già alla nascita. L’artrite reumatoide, in alcune persone, è causa potenziale di alluce valgo.

Prevenire tutte quelle situazioni che si possono controllare perché dipendono da noi è l’unica arma a nostra disposizione per prevenire o limitare i danni di alluce valgo.

Alluce valgo non grave: rimedio naturale

Quando si parla di alluce valgo si fa riferimento ad una protuberanza ossea che si forma sull’articolazione in cui l’alluce si congiunge con il piede. Quest’articolazione prende il nome di articolazione metatarso-falangea.

L’alluce valgo si sviluppa gradualmente nel tempo, divenendo via via sempre più grosso e sporgente. A questo punto, l’alluce subisce una mutazione e può spostarsi talmente lontano da andare a coprire il dito accanto.

Fortunatamente, come abbiamo anche avuto modo di capire dalla lettura dei paragrafi precedenti, l’alluce valgo, perlomeno nelle fasi iniziali in questo compare, non è grave e può essere trattato con delle soluzioni naturali che impediscono il suo ulteriore sviluppo e limitano i disagi che questo crea alla persona colpita.

