Alluvione 2023, aerosoccoritore Guglielmi: gente ci dava la forza

Milano, 1 ott. (askanews) - Nell'occasione della cerimonia per il nuovo "Comando della Squadra Aerea e della Prima Regione Aerea" a Milano, sono state conferite una serie di medaglie al valore aeronautico al personale della Forza armata, in particolare agli equipaggi del 15esimo stormo dell'Aeronaut...

Milano, 1 ott. (askanews) – Nell’occasione della cerimonia per il nuovo “Comando della Squadra Aerea e della Prima Regione Aerea” a Milano, sono state conferite una serie di medaglie al valore aeronautico al personale della Forza armata, in particolare agli equipaggi del 15esimo stormo dell’Aeronautica militare.

Dall’alluvione del maggio 2023 in Emilia Romagna, il maresciallo di prima classe aerosoccoritore Vito Guglielmi, oggi insignito con la medaglia d’oro:

“Il ricordo più forte è quando, in quei momenti drammatici, recuperavamo la gente dei tetti arrivando anche allo stremo delle forze. La gente ci ringraziava con gesti quali carezze, sorrisi, abbracci. Ci dava la forza di continuare, non potevamo mollare, dovevamo continuare per portarne quanti più possibile al sicuro”.