Alluvione, Bertolaso: "La natura si è scatenata con violenza"

Roma, 24 mag. (askanews) – “Nessuno sarebbe stato in grado di evitarlo, questo è assolutamente impossibile. Quando la natura si scatena con questa violenza e con questa intensità, quello che si sarebbe potuto fare forse era quello di mitigare le conseguenze e i danni devastanti che hanno colpito la Romagna, ma questo avrebbe presupposto uno schema organizzativo e un gioco di squadra, una divisione dei ruoli e delle competenze, che oggi purtroppo è estremamente diffuso, parcellizzato in tanti ambiti e quindi difficilmente riconducibile a un’unica cabina di regia”: così Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e attuale assessore al Welfare della Regione Lombardia, ospite de “L’aria che Tira” su La7.