Alluvione, Bignami: "Qualcuno non fa gli interessi del territorio"

Roma, 15 giu. (askanews) – Alcuni dicono “è un evento eccezionale, cataclismatico, ma lo sanno che stanno facendo un favore alle assicurazioni? E lo dico da avvocato. Se tu riconosci quello come cataclisma, escono le assicurazioni e c’è un grosso problema di riconoscimento di danni da parte del governo e dell’Ue. Io vedo che qualcuno parla non guardando l’interesse del territorio”.

Così il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami parlando a margine del tavolo sull’alluvione in Emilia Romagna con i governatori a Palazzo Chigi.

“Mi riferisco a una politica che sto vedendo in quella regione; non tutti, non Bonaccini, ma mi sembra che molti abbiano la volontà di alzare l’asticella della polemica a prescindere dalla risposta. Apprezzo che Bonaccini tenga toni concreti e bassi, ma vedo che per molti del suo partito non è così”, ha proseguito.