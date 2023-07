Alluvione, Calderone: 10 giugno saldo Inps per ammortizzatori

Bologna, 1 lug. (askanews) – L’Inps ha cominciato a pagare la quota di “ammortizzatori emergenziali” per i lavoratori dipendenti e autonomo della Romagna colpita dall’alluvione. Entro il 10 giugno saranno pagate tutte le 8.500 domande arrivate dal territorio. Lo ha assicurato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a margine del Festival del Lavoro, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro a Bologna.

“Il 15 giugno l’Inps ha cominciato a ricevere le domande fatte dalla aziende per l’ammortizzatore unico emergenziale che abbiamo messo in campo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ma anche per gli autonomi – ha spiegato Calderone -. Ieri sono cominciati i primi pagamenti. Sono in pagamento 8.500 indennità a lavoratori dipendenti e autonomi entro il 10 giugno saranno pagate tutte le domande che sono state ricevute. Stiamo lavorando alacremente. C’è un pacchetto di 900 milioni sulle prime 90 giornate fino al 31 agosto. Monitoriamo la situazione per comprendere, anche assieme alle associazioni di categoria e alle rappresentanze sindacali quali saranno le necessità del territorio”.

“Sono molta fiduciosa del fatto che ci siano in campo le forze migliori e ci sia veramente una grande voglia di collaborazione e cooperazione a livello nazionale e regionale – ha aggiunto il ministro del Lavoro -. Il nostro lavoro è quello di accompagnare una fase delicatissima come quella della gestione del post emergenza. Il ministero deve fare questo con un’attenzione a un comparto produttivo come quello dell’Emilia-Romagna che è strategico per il paese”.