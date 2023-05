Home > Askanews > Alluvione, Coldiretti: chiediamo commissario che conosca territorio Alluvione, Coldiretti: chiediamo commissario che conosca territorio

Roma, 23 mag. (askanews) – “Due miliardi stanziati per questa emergenza sono nel complesso una quantità di denaro importante, circa un miliardo al tema lavoro, per il mondo dell’agricoltura sono circa 175 milioni. Ma in agricoltura bisogna ripartire, riseminare e rifare gli allevamenti, abbiamo bisogno di altre risorse, così non possiamo ripartire nella produzione agricola che è alla base delle filiere agroalimentari”. Lo ha detto Nicola Bertinelli, presidente di Coldiretti Emilia Romagna e vicepresidente nazionale, dopo l’incontro con il governo sull’emergenza alluvione. “Credo che il commissario straordinario arriverà a breve ed è indispensabile che arrivi. Noi purtroppo non possiamo nominarlo ma chiediamo che sia una persona che conosca bene il territorio perché abbiamo bisogno di concretezza e il sistema deve ripartire”.

Roma, 23 mag. (askanews) - "Due miliardi stanziati per questa emergenza sono nel complesso una quantità di denaro importante, circa un miliardo al tema lavoro, per il mondo dell'agricoltura sono circa 175 milioni. Ma in agricoltura bisogna ripartire, riseminare e rifare gli allevamenti, abbiamo b...