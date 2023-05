Alluvione Emilia Romagna, allerta rossa anche venerdì 19 maggio

Bologna, 18 mag. (Adnkronos) - Confermata per domani, venerdì 19 maggio, l’allerta rossa in Emilia Romagna in particolare per criticità idrauliche sulle pianura e collina bolognese; su bassa collina, pianura e costa romagnola. Arancione invece per montagna romagnola, oltre che pe...

Bologna, 18 mag. (Adnkronos) – Confermata per domani, venerdì 19 maggio, l’allerta rossa in Emilia Romagna in particolare per criticità idrauliche sulle pianura e collina bolognese; su bassa collina, pianura e costa romagnola. Arancione invece per montagna romagnola, oltre che per collina emiliana centrale, pianura modenese e ferrarese.

Per quanto riguarda le criticità idrogeologiche, l’allerta è arancione per montagna, collina, pianura e costa romagnole; montagna e collina bolognese; montagna e collina emiliana centrale.

In volo per tutta la giornata anche due elicotteri del 118 di Ravenna e Pavullo (Mo) per l’evacuazione di persone fragili.