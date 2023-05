Alluvione Emilia-Romagna: interviene anche l'Aeronautica Militare

Ravenna, 8 mag. (askanews) – Gli equipaggi del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Cervia, in provincia di Ravenna, sono impegnati per dare supporto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla forte ondata di maltempo nei primi giorni di maggio 2023.

Su richiesta della Protezione Civile regionale, nel fine settimana tra il 5 e il 7 maggio, il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ha disposto l’intervento degli elicotteri HH-139B dell’83° Centro SAR (Search and Rescue) per diverse missioni di soccorso e per trasportare squadre di assistenza nelle zone più colpite.

Il 15° Stormo è un reparto dell’Aeronautica Militare specializzato nell’attività di ricerca e soccorso aereo e, dalla sua costituzione ad oggi, i suoi equipaggi hanno salvato più di 7.500 persone in pericolo di vita.