Alluvione, Gardini (Alleanza coop): soddisfatti per mole risorse

Roma, 23 mag. (askanews) – “Siamo usciti soddisfatti per la mole delle risorse e degli interventi che sono stati messi in atto. È la prima risposta all’emergenza: due miliardi di risorse per l’emergenza, di cui 900 milioni dedicati al lavoro”: lo ha detto Maurizio Gardini, presidente di Alleanza delle cooperative, al termine dell’incontro con il Governo sui provvedimenti per le zone alluvionate dell’Emilia Romagna.

“Non è ancora il tempo della conta dei danni, che è notevole” ha aggiunto. “Bisogna unire le forze in un grande rapporto istituzionale tra Governo, regioni, sindaci e organizzazioni di rappresentanza – ha aggiunto – perché il lavoro da fare è un lavoro molto importante come quello che fu fatto 10 anni fa per il terremoto”.