Alluvione in Congo: morte 100 persone ma un ulteriore raffronto con le vittime degli altri dipartimenti potrebbe far salire di molto le cifre

Alluvione in Congo: morte oltre 100 persone: il bilancio sale si ora in ora e ci sono interi quartieri di Kinshasa sommersi.

Al momento ci sarebbero non meno di 120 persone uccise nella capitale della Repubblica Democratica del Congo, Kinshasa. Il maltempo perdurante sull’intero settore africano ha innescato forti piogge che hanno cagionato a loro volta inondazioni e causato frane.

Da quanto si apprende in Congo ci sono interi quartieri ricoperti dal fango, con case e strade danneggiate. E danni serissimi con smottamenti massivi li ha subiti anche l’autostrada che collega Kinshasa al principale porto marittimo di Matadi, la National Road 1.

Lo riporta l’agenzia Reuters. Ci sono ulteriori fonti per cui il ministro della Sanità locale, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, ha riferito che le vittime potrebbero essere 141.

Le terribili immagini su Twitter

Il dato è che per attendere il numero effettivo bisognerà fare un raffronto con altri dipartimenti. E come spiegato “sulla National Road 1 c’è una grande buca. Solo i pedoni possono passare. Non capiamo come l’acqua abbia potuto creare questi danni”.

Il portavoce del governo del Congo, Patrick Muyayaha ha pubblicato intanto immagini terrificanti delle frane su Twitter. In una di esse si vede una strada praticamente sprofondata in un profondo abisso, con la folla sui bordi.