Alluvione in Emilia-Romagna: almeno 9 vittime, si cercano i dispersi

L’Emilia-Romagna è in ginocchio a causa dell’incredibile quantità di acqua che sta cadendo dal cielo sui suoi territori in queste ore. In totale sono esondati 21 fiumi, le strade e le case di diverse province sono totalmente allagate. Il bollettino preoccupa: almeno 9 morti accertate.

Emilia-Romagna, i danni dell’alluvione: almeno 9 vittime

Sale a 9 il terribile bilancio delle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna. Tra la nottata e la giornata di ieri, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile hanno attestato la scomparsa di nove uomini e donne tra il Cesenatico e Forlì. Il cadavere di una donna di Ronta di Cesena è stato trascinato dalle acque del fiume Savio per 20 chilometri, fino alla spiaggia di Cesenatico, dove è stato trovato dai vigili del fuoco. Tutte le vittime sono persone che non sono riuscite a mettersi in salvo dalla propria casa improvvisamente allagata o che sono rimaste intrappolate all’interno della loro automobile.

Sale il numero degli sfollati

Nel frattempo, cresce anche il numero degli sfollati: secondo le informazioni che arrivano sembra che la cifra delle persone che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione sia cresciuto fino a circa 20 mila. I 600 vigili del fuoco, 300 dei quali sono arrivati in aiuto da altre regioni, hanno finora garantito più di 500 interventi con l’impiego di tantissimi mezzi.