Secondo quanto è emerso dalle ultime informazioni sembra che Stefano Bonaccini non sarà il commissario in Emilia Romagna. Il governatore della regione colpita dall’alluvione è stato stoppato in primo luogo dalla Lega e poi anche dal resto della maggioranza.

Emilia Romagna, Bignami commissario al posto di Bonaccini? Le novità

Queste informazioni sono filtrate da ‘Affaritaliani.It’ che è sicuro ci sarà già oggi la presentazione del nuovo nome per ricoprire questo ruolo. Dovrebbe, infatti, essere il vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami ad essere presto nominato commissario dell’Emilia Romagna in questo momento difficile. Bonaccini, invece, sarebbe stato scartato in via definitiva per le sue responsabilità dirette nella gestione dei fondi per la messa in sicurezza del territorio. Dal Pd, però, lo sostengono ancora: “La scelta del commissario per il maltempo in Emilia Romagna deve essere dettata solo ed esclusivamente dalla conoscenza del territorio, dalla capacità di essere riconosciuto dallo stesso e, soprattutto, dalla possibilità di agire immediatamente.”

Attesa per il Cdm di questa sera: è previsto per le 18

Nel frattempo, questa sera alle ore 18 è previsto un nuovo Consiglio dei ministri. A Roma, dopo quanto è stato fatto nella mattina del 23 Maggio, si prenderanno ulteriori decisioni sulla gestione dell’emergenza nelle zone colpite dal maltempo.