Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, ha commentato la terribile alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Ha spiegato che si tratta di una “situazione apocalittica“.

Alluvione in Emilia-Romagna, il sindaco di Forlì: “Situazione apocalittica”

Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, ha raccontato quello che sta accadendo in Emilia-Romagna, ad Adnkronos. “Al momento sono tre le vittime accertate e tantissimi gli sfollati. In 400 sono già stati sistemati tra il centro di accoglienza allestito vicino al Palafiera, il secondo che è un centro sociale via Angeloni, anche questo già saturo, nell’ex palestra di via della Libertà e stiamo organizzando un nuovo punto al pattinodromo di via Ribolle. Ma, ci eravamo preparati, avevamo diramato allarmi: la realtà ha superato anche le più pessimistiche previsioni” ha spiegato, aggiungendo che ci sono diversi quartieri isolati e molte zone senza corrente.

Alluvione Emilia-Romagna, sindaco di Forlì: “Tanta solidarietà”

“Abbiamo attivato una serie di numeri per le emergenze, tantissime le telefonate che riceviamo in continuazione. Appena ora – annuncia – abbiamo finito una riunione dove è stato messo insieme un sistema di coordinamento per la consegna a domicilio dei pasti a chi non ha possibilità di muoversi: questo anche tramite le associazioni di volontariato e gli scout. E poi sono fondamentali i mezzi anfibi della protezione civile, 32 uomini sono arrivati dal Friuli con le autopompe e i veicoli per raggiungere le zone allagate, ne arriveranno anche dalla Lombardia. Intanto questa mattina stiamo liberando le strade del quartiere Romiti, tra cui l’arteria principale che è via Bologna” ha aggiunto il primo cittadino, spiegando di aver ricevuto tanta solidarietà.