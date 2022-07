Devastante alluvione in Kentucky: Biden dichiara stato di emergenza

Le piogge torrenziali cadute improvvisamente sul Kentucky, Stato sud orientale degli U.S.A., hanno provocato forti inondazioni che hanno messo in ginocchio il paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 25 morti, tra cui sei bambini: lo riporta l’ufficio del governatore dello Stato americano sudorientale che ha avvertito, purtroppo, che il numero delle vittime potrebbe continuare a salire.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza.

Alluvione in Kentucky: coppia perde i 4 figli

Molte le storie che si iniziano a raccontare riguardo le persone colpite, alcune davvero tragiche: una coppia avrebbe perso tutti i suoi quattro figli rispettivamente di otto, sei, quattro e due anni. La famiglia viveva in una roulotte la quale prima è stata inondata dall’acqua e poi trascinata via.

La pioggia ha iniziato a cadere di notte, cogliendo di sorpresa la popolazione che non è stata così in grado quindi di reagire con rapidità per evitare le conseguenze più gravi. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha dichiarato alla CNN: “Perderemo più famiglie intere. Bambini che non avranno l’opportunità di crescere e di vivere ciò che noi abbiamo vissuto. Stiamo assistendo a una delle peggiori e più devastanti inondazioni nella storia del Kentucky.

Centinaia di persone perderanno la casa”.

Alluvione in Kentucky: macchine e case sotto il fango

Sono moltissime le case e le macchine che sono finite sotto il fango. Il livello dell’acqua si è alzato così in fretta che ha reso difficile l’intervento dei soccorsi, bloccando in casa molte persone. Centinaia di salvataggi sono stati effettuati tramite imbarcazioni, ben 50 per via aerea. Presente anche la Guardia Nazionale: tanti aiuti sono arrivati da altri Stati americani.

Migliaia le persone sono rimaste senza acqua e corrente elettrica: sono circa 23mila utenti al buio.

