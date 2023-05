Una perizia spaventosa ed una vita strappata al meteo che ha messo in ginocchio il paese africano, alluvione in Kenya: le immagini dell’incredibile salvataggio di un autista fanno il giro del mondo e sono un messaggio di speranza. Da quanto è possibile vedere in quel frame diventato virale sui social l’uomo era rimasto intrappolato nel suo camion ma è stato sottratto alla marea di fango.

Alluvione in Kenya e salvataggio di un autista

Ha suscitato ammirazione lo spettacolare salvataggio di un autista intrappolato nel suo camion. Da quanto si apprende il mezzo pesante si era ribaltato nelle acque del fiume Sabaki. E lui, il conducente, era rimasto intrappolato nella sua autocisterna ribaltata nelle acque in piena del fiume Sabaki. Quell’autista prossimo a soccombere è stato salvato da due piloti di un elicottero di soccorso con un’audace manovra. I due sono riusciti a raggiungere l’uomo in difficoltà librandosi a pochi centimetri da lui.

Attimi terribili, mano protesa e poi il sollievo

I media spiegano che in quella zona del Kenya le inondazioni sono una minaccia costante durante la stagione delle piogge. Nel video si vede un elicottero Puma che “flappeggia” con molta perizia fino a portarsi ad ore 11 rispetto all’autista. L’uomo è in canottiera bianca e si tiene aggrappato disperatamente alla cabina del suo mezzo che è rovesciato di fianco e che viene continuamente sferzato da una vera marea bruna di acqua e fango misto a grossi detriti. L’operatore ad un certo punto fa cenno al pilota di restare in volo stazionario e, con l’autista che protende la mano verso lui ed i pattini del mezzo ad ala rotante, viene prima aiutato a mettersi in piedi e poi guidato con uno strappo fin dentro la carlinga dell’elicottero, al sicuro.