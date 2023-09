Il ciclone Daniel ha sconvolto la città di Derna in Libia e ora si parla di circa 10mila morti a causa dell’alluvione.

L’alluvione in Libia

Derna è stata ormai rinominata tristemente come la città sommersa e in effetti le immagini che ci arrivano dalla Libia non sono incoraggianti.

Abbiamo già visto in passato eventi simili, in Italia l’ultimo di grande portata è stato in Emilia Romagna ma, più in generale, questa tipologia di eventi si sta facendo sempre più frequente.

Le vittime dell’alluvione in Libia

Al momento i morti confermati sono 5.200, ma secondo una stima diffusa da alcune emittenti televisive estere, potrebbero essere circa il doppio.

In effetti molti mancano all’appello e più trascorre il tempo, maggiore è il pericolo che queste persone incrementino la lista delle vittime.

La previsione sconcertante è anche stata condivisa da Ahmed Wali, consigliere di alcune circoscrizioni a Tripoli.

Anche la Croce Rossa internazionale ha lanciato l’allarme, parlando di catastrofe enorme che fa da sfondo a un bilancio di morti che continua ad aumentare.

La situazione attuale dopo l’alluvione in Libia

Al momento la situazione in Libia è in una fase di stallo e questo consente ai soccorritori di intervenire nelle aree dove l’alluvione ha portato più distruzione.

Sono stati giorni di intense piogge, di una violenza tale da rompere due dighe e quindi portare al riversamento di enormi quantità d’acqua. Alcune zone della Libia sono tutt’ora completamente sommerse.

Le auto sono ricoperte di fango, le strade irriconoscibili e i piani bassi delle strutture residenziali sono immersi.