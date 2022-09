Alluvione Marche: Draghi, 'oggi stanziati 5 mln, ma è solo l'inizio'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Oggi in Consiglio dei ministri sono già stati stanziati 5 mln ma è solo l'inizio. Ho assicurato al presidente Acquaroli, ai sindaci e alle autorità che ho incontrato e ringrazio che tutto quel che è necessario per riavviare le attività produttive, ricostruire le case distrutte, riaprire le scuole, verrà fatto.

In altre parole il governo non risparmierà alcuno sforzo per aiutare famiglie e imprese" delle aree colpite. Lo dice il premier Mario Draghi, in un punto stampa ad Ostra durante la visita sui territori colpiti dal maltempo.