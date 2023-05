Alluvione, Meloni: aumento temporaneo di 1 euro per biglietto musei

Roma, 23 mag. (askanews) – “Il ministro della Cultura Sangiuliano prevede l’aumento temporaneo di un euro dei biglietti di ingresso ai musei, utilizzando i proventi che arriveranno da questa misura per mettere in sicurezza e ripristinare i beni culturali interessati dall’alluvione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato il via libera al decreto emergenza”.