Alluvione, Meloni: cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni

Roma, 23 mag. (askanews) – “Prevediamo una cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, questa misura è coperta fino a 580 milioni di euro. Ma prevediamo anche un’una tantum fino a tremila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere la loro attività. Questa misura ha una copertura fino a 300 milioni di euro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervento al termine del Cdm che ha approvato il decreto maltempo. “Prevediamo un rafforzamento dell’accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con previsione di un aumento della garanzie anche fino al 100% – ha aggiunto – la copertura del rafforzamento del fondo destinata interamente alle aziende delle zone colpite ha una copertura di 110 milioni di euro”.

