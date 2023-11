Alluvione: Meloni, 'in Pnrr proposta per E.Romagna, Toscana e Marche'

Alluvione: Meloni, 'in Pnrr proposta per E.Romagna, Toscana e Marche'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Ne approfitto per annunciare che nell'ambito della revisione del Pnrr, il governo ha proposto un intervento per le zone alluvionate di Emilia Romagna, Marche e Toscana pari a un ulteriore miliardo e duecento milioni" oltre alle risorse già messe in ...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – "Ne approfitto per annunciare che nell'ambito della revisione del Pnrr, il governo ha proposto un intervento per le zone alluvionate di Emilia Romagna, Marche e Toscana pari a un ulteriore miliardo e duecento milioni" oltre alle risorse già messe in campo, per un "totale di 6,5 miliardi". Lo dice la premier Giorgia Meloni nel question time al Senato.