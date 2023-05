Alluvione, Schillaci: situazione sanitaria sotto controllo

Roma, 24 mag. (askanews) – Sulla situazione sanitaria dell’Emilia-Romagna, duramente colpita dall’alluvione di alcuni giorni fa, “ho sentito già due volte il presidente Bonaccini: mi ha assicurato nei giorni scorsi che la situazione sanitaria era sotto controllo. Sono qui, oltre che per partecipare a un convegno a cui tengo molto, anche per avere le ultime informazioni dall’assessore Donini”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, prima di entrare nella conferenza stampa di presentazione della Giornata del sollievo, per promuovere cure palliative e terapia del dolore, che si celebrerà domenica 28 maggio.

“Noi come Ministero siamo ovviamente a disposizione della regione Emilia-Romagna, dei cittadini di quella regione, con tutto quello che possiamo fare per dare loro una mano di fronte a una tragedia come quella che tutti quanti abbiamo visto in questi giorni”, ha concluso.