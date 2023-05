Alluvione, sindacati: positive risposte per lavoratori e pensionati

Roma, 23 mag. (askanews) – “Rispetto alle misure che sono state messe in campo abbiamo dato una valutazione positiva rispetto alle risposte di carattere generale che riguardano lavoratori e pensionati, quindi la sospensione degli adempimenti tributari, la sospensione del pagamento delle bollette, il blocco dei mutui. Tutto questo va nella direzione giusta”. Lo ha detto Massimo Bussandri, segretario regionale Cgil Emilia Romagna, parlando anche a nome dei colleghi della Cisl Filippo Pieri e Giuliano Zignani della Uil, al termine dell’incontro con il Governo sui provvedimenti per le zone alluvionate.

“I 580 milioni stanziati fino a questo momento per dar copertura agli ammortizzatori sociali per lavoratori e lavoratrici – ha aggiunto – sono una cifra importante, si parla di uno strumento unico. La cosa che abbiamo chiesto è di arrivare a una specifica più calibrata sul territorio rispetto alle modalità di utilizzo e di copertura delle platee di lavoratori, quindi abbiamo chiesto una intensificazione di approfondimento con il ministero competente, così come abbiamo chiesto una intensificazione di attività della protezione civile per la messa in sicurezza delle infrastrutture, sia di comunicazione ma anche di emergenza sanitaria e di salute pubblica. Esce fango dai rubinetti”.