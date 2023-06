Alluvione, terapeuti Emdr in prima linea per supporto in Romagna

Bologna, 22 giu. (askanews) – Stress, insonnia, ansia costante e paura. I casi più critici sono quelli di chi ha perso una persona cara o ha dovuto abbandonare la propria abitazione inagibile a causa dell’alluvione. Per loro si sono attivati fin dai primi giorni centinaia di psicologi che a titolo gratuito si sono messi a disposizione nei paesi e nelle città più colpite in Romagna. Lo ricorda Isabel Fernandez, presidente dell’Associazione EMDR Italia.

“Abbiamo visto che a volte bastava un solo incontro per far sì che le persone potessero tornare a dormire, cosa che non facevano da quanto c’era stata l’alluvione, e che potessero essere molto più serene e anche pronte per ricominciare e per vedere da un’altra prospettiva tutto quello che era successo”.

I terapeuti dell’Associazione EMDR, con oltre 20 anni di esperienza di lavoro in contesti d’emergenza, è in supporto ai colleghi colpiti direttamente dall’alluvione e accanto ai soccorritori, ai volontari. E offre un aiuto anche alle istituzioni che devono prendere decisioni per la gestione dell’emergenza. Colloqui e gruppi di sostegno anche nelle aziende e nelle scuole con gli insegnanti.

“Devo dire che i bambini in genere risentono molto della reazione degli adulti. Quindi è importante aiutare gli adulti perché possano anche loro essere una base sicura per i bambini” spiega Fernandez.

A Bologna fino a domenica si sono dati appuntamento oltre duemila professionisti provenienti da 76 paesi per condividere le esperienze e le ricerche per il trattamento di questi disturbi. Per Fernandez, “La terapia Emdr è una delle terapie in questo momento con più efficacia e con più ricerca alla base per tutte le situazioni legate a stress e a eventi traumatici”.