Alluvione Toscana: Biraghi spala fango a Campi Bisenzio, una mano concreta alla popolazione

Firenze, 6 nov. – (Adnkronos) – Bel gesto del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi che all'indomani della sconfitta con la Juventus si è recato a Campi Bisenzio, uno dei paesi più colpiti dall'alluvione, insieme a molti altri volontari per dare una mano concreta. In mezzo ad acqua e fango, con gli stivali gialli, guanti e tuta, il 31enne terzino viola ha aiutato a spostare i mobili e i detriti trascinati in strada da acqua e fango. Il gesto di Biraghi è stato molto apprezzato dalla tifoseria gigliata che aveva chiesto di non far disputare il match di campionato contro i bianconeri.