Alluvione, Urso: subito interventi per far ripartire la Romagna

Bologna, 5 giu. (askanews) – “Si può fare di più, avendo preso atto quali sono le aree, i settori produttivi e le imprese maggiormente colpiti” dall’alluvione in Romagna di tre settimane fa. Perché “noi dobbiamo mirare bene gli interventi in modo che siano efficaci e tempestivi e con ottimi risultati. Perché noi vogliamo far ripartire questa locomotiva del paese proprio per dare un segnale anche agli altri di come l’Italia, insieme, possa farcela”. Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna, al termine di un sopralluogo a Forlì assieme al presidente Stefano Bonaccini e all’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla.

“Ho fatto una ricognizione sul territorio – ha spiegato Urso -, ho visitato imprese e campi agricoli. C’è stato soprattutto un confronto fattivo e costruttivo con le istituzioni, la Regione, i sindaci e i rappresentanti delle associazioni produttive e le Camere di commercio per capire che cosa di possa fare di più e di meglio in questa seconda fase che è già ripartita e che è appunto quella della ripartenza, dopo una prima fase nella quale siamo intervenuti in maniera credo tempestiva con risorse particolarmente significative per fronteggiare l’emergenza”.

“Di quei 2 miliardi di euro – ha ricordato il ministro – oltre la metà sono stati destinati da subito al sistema produttivo e sociale, sia con interventi diretti sulle imprese come il fondo di garanzia, sia con interventi nel sistema sociale attraverso l’utilizzo ampio della cassa integrazione”.