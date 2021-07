La Germania è stata colpita da una serie di alluvioni, che hanno portato al crollo di alcune abitazioni in Renania. Il bilancio è di 4 morti, centinaia di feriti e 30 dispersi

La Germania è stata colpita da una serie di alluvioni, che hanno portato al crollo di alcune abitazioni in Renania. Il bilancio è di 4 morti e 30 dispersi. I fenomeni di carattere temporalesco stanno coinvolgendo la Germania occidentale.

Alluvioni in Germania: case distrutte in Renania

La Germania occidentale è stata colpita da fortissimi fenomeni di carattere temporalesco e grandinigeno negli ultimi giorni. Le alluvioni hanno colpito il Paese in modo davvero devastante. Sono state distrutte 6 case e danneggiate altre 25 case nel comune di Schuld, non lontano da Düsseldorf, in Renania-Palatinato. La situazione è molto grave, con un bilancio che fa venire i brividi. Ci sarebbero 4 morti e 30 persone disperse per il momento, proprio a causa di questa forte alluvione che ha interessato la Germania occidentale.

Alluvioni in Germania: morti e dispersi

L’alluvione che ha colpito la Germania è stata devastante. Secondo l’emittente SWR, ci sarebbero ancora 30 persone disperse a causa del crollo delle abitazioni, oltre a 4 morti. Le forti piogge, secondo i rapporti preliminari, hanno causato l’esondazione degli argini dei fiumi locali, allagando l’area e provocando il crollo delle abitazioni. Le operazioni nell’area colpita sono state molto difficoltose, per il fatto che le zone interessate sono isolate da acque alte e rimangono accessibili soltanto per via aerea.

Le autorità locali stanno consigliando alla popolazione di rimanere in casa, almeno finoa quando l’emergenza non sarà conclusa. Sui social sono state pubblicati diversi video che fanno capire perfettamente le gravi condizioni di alcuni centri della Germania occidentale.

Alluvioni in Germania: le precipitazioni

Durante gli ultimi giorni diverse località della Germania sono state colpite da fortissime precipitazioni, che hanno provocato allagamenti diffusi ed episodi alluvionali. Le regioni della Renania e della Vestfalia sono state interessate da forti precipitazioni temporalesche, anche di carattere grandinigeno.

In alcuni centri, tra cui il capoluogo Düsseldorf, sono stati evaquati interi quartieri per il rischio di ulteriori allagamenti e crolli. La situazione è davvero molto grave. Ci sono dei centri in cui l’alluvione ha creato dei danni molto gravi, come il crollo delle abitazioni che ha provocato la morte di 4 persone. Ci sono ancora 30 persone disperse a causa del crollo e degli allagamenti. Le ricerche stanno andando avanti in modo costante.