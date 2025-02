Almasri, Conte: da Nordio giustificazioni ancor più ridicole

Roma, 5 feb. (askanews) – “Ministro Nordio, lei è stato scandaloso. Lei non è stato il difensore di Almasri, è stato peggio, il giudice assolutore. Se il suo intervento fosse proiettato in qualche aula di giurisprudenza lei si dovrebbe vergognare, è scandaloso”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso del dibattito in aula alla Camera seguito all’informativa del Governo sul caso Almasri.

“Avete dato tante giustificazioni, lei oggi – ha proseguito l’ex premier – ne ha aggiunta qualcuna ancor più ridicola. La Meloni ha detto nel video che lei non era informato, poi il mandato era in inglese, poi c’erano gli allegati arabi”.

“Addirittura ha detto che si applica il codice penale italiano, ma il compito era della Corte Penale Internazionale. Ma voi pensate che gli italiani non capiscano nulla? Gli italiani hanno capito benissimo, qui dietro c’è una sostanza politica”.