Deflagrazione a Creeslough, dove una stazione per il rifornimento di benzina è saltata in aria

Apocalisse a Creeslough, nella Contea di Donegal dell’Irlanda, dove nelle scorse una stazione di benzina della Applegreen è esplosa all’improvviso uccidendo, nella deflagrazione, almeno tre persone.

Le immagini che giungono dal posto sono impressionanti e ci mostrano come nell’esplosione la struttura sia completamente saltata in aria, trasformandosi in un cumulo di macerie.

Sconosciute, almeno per il momento, le case precise dell’incidente: per ora le autorità pensano che dietro al disastro ci sia una fuga di gas.

A poche ore dal disastro, sui social hanno iniziato ad apparire le prime immagini post incidente. Le foto aeree ci mostrano chiaramente la devastazione che l’esplosione ha creato nella zona, con numerose case ed edifici andati completamente distrutti tutto intorno alla stazione di benzina.

Sono già partite nella notte le operazioni dei soccorritori, che sono proseguite fino alle prime ore del mattino. I controlli più serrati sono attualmente in corso sulle due palazzine che si trovano nelle immediate vicinanze della stazione di servizio e che sono rimaste gravemente danneggiate dall’esplosione.

Stando a quanto porta il Telegraph, alcuni dei feriti nel tragico evento sono stati già trasportati dall’ospedale universitario di Letterkenny, dove si trovavano in un primo momento, a quello di Dublino.

Nel frattempo, le autorità del posto hanno avvisato la popolazione tramite un comunicato di non affollare i reparti di Pronto Soccorso locali a meno che non si tratti di una reale emergenza.

Nel frattempo, mentre si scava ancora tra le macerie per cercare di capire se ci possano essere altre vittime o sopravvissuti, l’azienda proprietaria della pompa di benzina ha rilasciato un comunicato:

We are deeply saddened & shocked to learn the devasting news that lives have been lost in today’s tragic incident at Creeslough in Co Donegal. Our thoughts and prayers are with the families & friends of the deceased, those who have been injured, and the wider Creeslough community

— Applegreen (@goapplegreen) October 7, 2022