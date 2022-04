Almirante: bufera social su tweet Rosato, presidente Iv precisa 'solo condoglianze'**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Bufera social sul tweet di Ettore Rosato per la scomparsa di donna Assunta Almirante. A finire nel mirino un passaggio del post del presidente Iv: "Con Assunta Almirante scompare una testimone di rilievo dell'eredità morale e politica del marito Giorgio Almirante e del Movimento Sociale Italiano".

Tanti i commenti su twitter. Interviene anche Nicola Fratoianni: "Posso capire il cordoglio per la scomparsa della vedova di Almirante. Ma parlare di eredità morale e politica del Msi, a 24 ore dal 25 aprile, come fa Rosato di Italia Viva mi pare un po' troppo. Lascerei davvero perdere. #Fascismo". Ed ancora il coordinatore di Articolo Uno, Arturo Scotto: "L'unica eredita' morale di Giorgio Almirante e del Movimento Sociale Italiano si chiama fascismo".

Di fronte al montare della polemica arriva la precisazione di Rosato sempre via social: "Ma qualcuno pensa davvero che sono diventato estimatore politico di Almirante e non che fosse un tweet di condoglianze? Mi sembrava abbastanza ovvio, ma vedo che si trova sempre modo di polemizzare… Lo preciso per quelli che in buona fede avessero frainteso".