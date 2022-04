Almirante: Giacomoni (Fi), 'accanto a grande uomo c'è sempre grande donna'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – canto ad un grande uomo, c’è sempre una grande donna. Mi unisco al cordoglio trasversale che in queste ore saluta con affetto un punto di riferimento storico per la Destra italiana, Assunta Almirante”. Così in una nota l’On.

Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

“Accanto a Giorgio Almirante – prosegue Giacomoni – è stata una delle personalità di riferimento della destra e ha condiviso con lui il grande senso di responsabilità verso l’Italia e gli italiani, la passione per gli ideali e le radici di una intera comunità politica, complessa e articolata, la coerenza di vita".

"La costruzione di un centrodestra unito e vincente – conclude Giacomoni – da parte del presidente Berlusconi ha tratto ispirazione anche dalla capacità di unire e mai di dividere di personalità carismatiche come Giorgio e Assunta Almirante, due indiscussi protagonisti della storia della politica italiana”, ha concluso Giacomoni.